Natale in musica per la Sacra di San Michele

Il 2020 è stato un anno difficile anche per realtà che sembrano tanto solide da apparire immutabili. La Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte, alle porte della Val di Susa, senza il consueto afflusso di turisti, si è ritrovata a rischio chiusura.

Per il Natale 2020 un gruppo di artisti, coordinati dal collettivo Borgatta’s Factory (Alberto, Luca e Silvano Borgatta) che ha la sua sede ai piedi della Sacra, a Novaretto, ha deciso di organizzare un concerto in streaming registrato all’Abbazia e in luoghi vicini, che sarà diffuso online a ridosso del Natale. Lo scopo del concerto, registrato compatibilmente con le normative vigenti per l’emergenza Covid, ha ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e ha lo scopo di contribuire alla raccolta fondi inaugurata nelle scorse settimane dalla Sacra stessa e offrirle un’ulteriore vetrina.

Le riprese appena concluse hanno visto susseguirsi brani provenienti da mondi musicali molto diversi, che spaziano tra sacro e profano e riprendono tanto la liturgia natalizia quanto la tradizione popolare. Accanto ai brani musicali saranno raccontati aneddoti sulla storia millenaria dell’Abbazia che ospiterà parte dello spettacolo, ma anche relativi alle canzoni in scaletta. L’iniziativa coinvolge, a partire dalla Borgatta’s Factory, numerosi artisti che, piemontesi di nascita o adozione, si sono trovati a vivere ai piedi della Sacra di San Michele, finendo per essere calamitati dal suo incredibile fascino. Nonostante il momento difficile per il settore dello spettacolo, tutti hanno deciso di scendere in campo per fornire supporto con la loro arte.