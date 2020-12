L'oroscopo di Corinne: ecco come le stelle ci accompagnano al Natale

TORO : Il vostro sarà un Natale un po’ insolito ma non malvagio malgrado non riusciate a venire a capo di una faccenda facente ansimare e per codesta ragione, con chi di dovere, vi dovrete consultare… Poiché dal 21 anche tra comuni ci si può spostare approfittatene per portare, sempre ben mascherati, il vostro presente ad amici speciali e per il desco natalizio organizzatevi a puntino: sarà un ritrovo miserello, senza bolge o viaggi ma sicuramente ugualmente bello!

ARIETE : Con il primo quarto di Luna che il 21 dicembre si forma a 00°35’ della vostra costellazione avrete il vostro bel da fare nel cercare di inquadrare una situazione sbilenca ma alla fine la spunterete così come non mancheranno contrattempi o contatti con gente che capisce poco o niente. Anche la corsa alle strenne sarà convulsa e il fatto di non poter trascorrere il Natale con tutti i vostri cari o in un ristorantino creerà un attimo di impasse e confusione.

GEMELLI : Fatevi una ragione di ciò che sta capitando evitando di prendervela eccessivamente visto che agitarsi non serve ad un accidente. Non abbondate in pazienza ma stavolta sarà proprio quella a cui appellarvi al fine di non litigare per sciocchezzuole proprio in prossimità di queste bizzarre feste.… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete e rinvenire un po’ di pace appare un miraggio ma nell’intimissimo adiacente Natale, specie se avete dei bimbi, vi sollazzerete.

CANCRO : Tra sbalzi umorali, lune storte, timori vari, magoni interiori, vi accosterete al Natale piuttosto stremati specie se ultimamente il fato vi dato una batosta morale. Ma la vita va avanti e non resta che prendere le cose come vengono facendo della filosofia un precetto! Per neutralizzare gli effetti avversi di un Saturno maldestro attaccate dell’agrifoglio all’uscio e un angioletto sulla punta dell’albero o in camera da letto. Ricevere o donare un ciclamino o un bonsai preserverà da tanti guai…