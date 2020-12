Il testo del decreto di Natale in Gazzetta Ufficiale: nero su bianco, le deroghe sugli spostamenti in zona rossa e arancione

In allegato all'articolo vi proponiamo il testo del decreto di Natale con le misure anti-contagio pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Oltre a confermare la zona rossa per tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio (cioè 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), e la zona arancione nazionale per il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio 2021, il testo del provvedimento prevede anche i ristori immediati a bar e ristoranti.

Importante la questione deroghe. Come riporta il decreto, c'è quella relativa agli spostamenti nei giorni festivi e prefestivi, ovvero: durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ecco invece nel testo ministeriale la deroga relativa ai comuni con meno di 5mila abitanti nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021: sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia