Decreto Natale, Confesercenti: "Altri 700 milioni di perdite: le istituzioni non possono cavarsela con mancette"

Il Decreto Natale? "Oltre al danno economico, c'è in gioco la tenuta psicologica di tanti operatori". Non nasconde una crescente preoccupazione per la nuova chiusura il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri.

“Abbiamo già detto quale sia il danno economico che le nuove restrizioni provocano alle imprese del commercio, in particolare a quelle della somministrazione. Possiamo aggiungere anche che il ristoro previsto è irrisorio e assolutamente inadeguato: le risorse stanziate per tutta l’Italia servirebbero a malapena per il solo Piemonte. E sottolineiamo pure il rischio chiusura per tante aziende con gravi ripercussioni per l’occupazione" spiega Banchieri.

Il presidente di Confesercenti rincara la dose: "Ma oggi è venuto momento di concentrare l’attenzione su un altro elemento di cui finora si è tenuto poco conto, ma che sta diventando preoccupante e che emerge sempre più spesso dai confronti che ogni giorno ho con i colleghi: la tenuta psicologica di tanti operatori. Dopo quasi un anno di emergenza Covid, in tantissimi di loro, sempre più esasperati, tende ormai a prevalere un sentimento di sfiducia. Dobbiamo per l’ennesima volta tirare giù le serrande, senza sapere quando davvero le potremo rialzare e potendo contare su ristori esigui e non proporzionati per dicembre, tradizionalmente il mese con gli incassi maggiori".

Lo sguardo è rivolto già al post Epifania: "Ma dal 7 gennaio i problemi non saranno certo risolti e non si sa quando potrà finire questo estenuante ‘stop and go’ Di sicuro i sacrifici richiesti al nostro mondo stanno diventando ardui da superare non solo economicamente, ma anche psicologicamente. Siamo abituati a tirarci su le maniche e a venire fuori dai guai da soli. Lo abbiamo sempre fatto. Questa volta è terribilmente più difficile: le imprese sono sole e la politica pensa di cavarsela con qualche ridicola mancetta. Tutto ciò non è più accettabile: o si interviene subito, o la devastazione sociale e psicologica provocata da questa inerzia rischia di avere conseguenze gravissime” conclude Banchieri.