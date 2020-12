Diventare trader: dagli investimenti al successo

Gli investimenti finanziari giocano un ruolo molto importante nella vita delle persone. Questa affermazione è quanto mai assodata specialmente in un contesto economico così particolare come quello che stiamo attraversando. Per molti professionisti, infatti, questo periodo è caratterizzato da una scarsa redditività del proprio lavoro e sono in molti a cercare di ottenere rendimenti dai propri capitali, magari accumulati nel corso degli anni.

Si inizia a fare trading per la grande passione nel settore. Qualcuno si chiede spesso: quanto tempo ci vorrà per avere successo? Queste persone hanno sicuramente chiaro in mente come formarsi da trader !

La cosa più importante di tutte è stabilire delle aspettative che siano realistiche. Chi pensa di diventare ricco nel giro di poche settimane, dovrebbe prepararsi anche ad amare delusioni.

Tuttavia, non significa che ci vorranno anni di interminabile formazione prima di intravedere un certo sostanziale profitto, frutto di studio e lavoro. Sono vari gli scenari da immaginare e tante le domande, che lecitamente sopraggiungono.

Quanto bisogna aspettare per diventare un trader professionista? Questa è una domanda realista. Il trading è da considerare un “mestiere” e come ogni altro lavoro, di qualsiasi genere esso sia, è necessario dedicarsi con ambizione e determinazione.

Una risposta a queste domande non esiste, le variabili sono tante…ma si può imparare dai professionisti, dai loro consigli e soprattutto bisogna essere disposti ad imparare dai propri errori.

L'esperienza dei professionisti insegna

Moltissimi trader professionisti hanno condiviso le proprie esperienze, facendo in modo che chi desidera imparare possa accedere ad una serie di conoscenze molto utili.

Innanzitutto queste persone hanno capito che bisogna essere disposti a fallire, o meglio:”preparati”. I trader che hanno accumulato una certa esperienza sono gli stessi ad aver compreso che nel momento in cui si parla di successo, bisogna essere pronti anche al fallimento.

Inutile illudersi, nessuno è immune e non esiste certezza, apparte la propria preparazione.

Bisogna, poi, sviluppare una certa coerenza, evolvere la conoscenza dei mercati e definire obiettivi mensili in base al capitale di partenza. Come hanno raggiunto professionalità e successo i trader famosi? Attraverso l'apprendimento e la pratica.

Probabilità di successo: sono davvero concrete?

Per essere realisti, può essere utile considerate prima di tutto una cosa: le probabilità di successo.

Questo argomento è stato trattato da diverse personalità, alcuni ritengono che il tasso di successo per i trader a breve termine (uomini) è di circa il 3,5%. Questo significa che 3 o 4 uomini su 100 provando, potrebbero riuscire.

Attenzione, non si tratta di spaventarsi, non bisogna demordere se si è convinti di avere tempo ed energie da dedicare a questo settore. Praticamente chiunque potrebbe essere in grado di ricavare un reddito dal trading.

Studiando e magari affidandosi ad un mentore, le probabilità di successo possono arrivare al 10% Una variazione notevole considerando che la percentuale precedente faceva intendere che sarebbe meglio lasciar perdere.

A quanto pare le donne, invece, hanno una percentuale di successo molto più alta. In genere le donne che entrano nel mondo del trading sono nettamente inferiori al numero di uomini e quelle che lo fanno non hanno intenzione di mollare, si rivelano serie e determinate.

Sembrerebbero addirittura più adatte degli uomini per il tipo di attività, e per questo sono in tanti a sperare che un numero maggiore di donne inizi a far parte del settore finanziario e degli investimenti.

Volete sapere qual è la ragione principale del loro successo? Le donne hanno la tendenza ad ascoltare di più (si dice che non dimentichino nulla purtroppo) e a seguire istruzioni ragionevoli.

Gli uomini avranno certamente altre caratteristiche da poter sfruttare a loro favore. Comunque, la differenza sostanziale è una, ed è ben precisa: gli uomini tendono a giocare d'azzardo, le donne preferiscono avere un piano.

Conclusioni

Non servirà a nulla sottolineare che si può imparare da tutti, come detto sopra, bisognerebbe innanzitutto imparare ad apprendere dai propri errori, che non sempre sono sinonimo di ignoranza o mancanza di studio. Gli errori si compiono per innumerevoli ragioni e possono essere “utilizzati”.

Quindi la risposta al nostro quesito fondamentale “come diventare trader (e avere successo)?” è: bisogna avere un piano e potrà emergere solo da molto studio!