Il Piemonte torna in lockdown, furia Ascom: “Al Governo non importa niente delle nostre imprese”

“ Questo nuovo Dpcm - attacca Coppa - sancisce che al Governo non importa niente delle nostre imprese. Ci hanno chiuso e riaperto, prima di chiuderci nel periodo più importante dell’anno: la vigilia del Natale è per il commercio il giorno più importante e così di conseguenza tutto il periodo fino all’Epifania. Non vale solo per i negozi, ma anche per i bar e i pubblici esercizi ”.

La presidente di Ascom Confcommercio Torino accusa il Governo di non avere alcun rispetto delle imprese e vede nelle cause il fatto che i politici non abbiano mai realmente diretto un’impresa: “I nostri governanti non sono mai stati in un’azienda, pensano che compriamo al mattino e vendiamo al pomeriggio, che i ristoranti vadano al mercato al mattino e vendano alla sera. Non hanno idea di cosa voglia dire organizzare un’impresa. La chiusura è un regalo alle multinazionali” .

Forti le critiche su responsabilità e mancati aiuti da parte delle istituzioni, che secondo Coppa hanno sempre preferito lasciare ai commercianti il compito di garantire la sicurezza anche all’esterno dei negozi : “ Non c’è stato un aiuto contro gli assembramenti. Non toccava a noi controllare le vie, noi abbiamo controllato dentro gli esercizi commerciali. Immuni, tracciamento, politica dei trasporti: non c’è stato nulla. Hanno solo chiuso le nostre imprese ”.

Dalla presidente di Ascom emergono poi forti dubbi circa la sostenibilità economica di tutto il sistema: “I ristori? Sono stati del 20% o 30%. O pensano di immettere finanziamenti a 20 anni, non 7, o le nostre imprese non ce la fanno”. In ultimo, anche un ammonimento ai politici che hanno approvato l’ennesima chiusura: “I nostri imprenditori sono quelli che li votano: non stupiamoci se poi non vogliamo più incontrare una politica che in questi mesi si è dimenticata di noi, la rabbia è troppo forte”.

"Una zona rossa per quattordici giorni è insostenibile – afferma Alessandro Mautino, presidente di Epat - un periodo che da solo vale circa il 20% del fatturato di un intero anno. In sostanza il governo, con questa decisione si assume la responsabilità di decretare la morte di un settore fondamentale per i valori economici e sociali che esprime. I Pubblici Esercizi non sono solo numeri; sono i volti e le mani dei gesti quotidiani, una componente simbolica e materiale della vita quotidiana degli italiani, dei loro ricordi e della via trascorsa insieme. E vorrebbero continuare a lavorare: lavorare non per mettere a rischio il Paese, ma per mettere in sicurezza un patrimonio imprenditoriale e sociale che contribuisce al futuro di tutti".