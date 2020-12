Per Natale, scopri le migliori offerte smartphone Vodafone online

Per Natale desideri uno dei modelli più recenti di cellulare a condizioni molto vantaggiose? Con le offerte per smartphone Vodafone è possibile! In rete potrai scegliere il tuo prossimo smartphone, tra i modelli top di gamma e soprattutto con un rapporto qualità/prezzo eccezionali. Potrai pagare solo un contributo iniziale e piccole rate mensili.

Sono disponibili i migliori modelli iOS e Android del momento

Con le offerte per smartphone Vodafone non dovrai sborsare il costo intero subito e potrai scegliere i modelli più recenti. Pagando un piccolo anticipo, ti verrà data la possibilità di frazionare in 30 rate mensili il resto del prezzo d’acquisto.

Inoltre, potrai anche abbinare in alcuni casi, uno dei piani tariffari Infinito allo smartphone e avere un nuovo telefono pagando solo l’anticipo iniziale. Vuoi un esempio? Per il Samsung Galaxy A20e ti basterà dare un contributo iniziale di 9,99 euro e attivare a scelta uno tra i piani Infinito, Infinito Gold Edition e Infinito Black Edition, disponibili da 24,99 euro al mese.

Per le offerte più economiche come primo versamento ti verrà chiesto di pagare solo 9,99 euro e 6,99 euro al mese per 30 mesi. Con questa promo potrai ricevere uno smartphone di fascia media come Huawei, OPPO, LG e Samsung.

Se invece desideri un telefono che abbia maggiore capacità di memoria e soprattutto una qualità fotografica superiore e che supporti anche la connettività 5G, potrai consultare le offerte Vodafone per iPhone e per tutti i modelli Android top di gamma.

Un esempio? L’innovativo Samsung Galaxy Z Flip con schermo pieghevole lo potrai ottenere semplicemente con un contributo iniziale di 179,99 euro e con 30 rate mensili di 36,99 euro. Oppure, uno smartphone Huawei Mate 40 Pro, con un contributo iniziale di 99,99 euro e 22,99 euro al mese per 30 rate.

Se la tua scelta dovesse cadere su un iPhone della gamma 11 e 12, l’iPhone 11, sarà tuo con un anticipo di 99,99 euro e con rate mensili da 16,99 euro, mentre per il modello iPhone 12 Pro Max, potrai pagare un contributo iniziale di 149,99 euro e 30 rate da 32,99 euro al mese.

Con le offerte per smartphone Vodafone, acquistare online un nuovo telefono è semplice e soprattutto conveniente. La rata mensile sarà addebitata direttamente sul tuo conto corrente o sulla carta di credito. Se la tua scelta dovesse cadere su un dispositivo Apple nel prezzo è compreso anche un anno di Apple TV+.

Cosa Aspetti? Vai subito sul sito internet Vodafone.it. e consulta tutte le migliori offerte per smartphone. Qui potrai facilmente affinare la tua ricerca e filtrare i risultati che rispondono ai requisiti che dovrebbe avere il tuo smartphone ideale. Ti basterà impostare la dimensione dello schermo, la quantità di memoria, il sistema operativo e la risoluzione della fotocamera che preferisci. Vai alla scoperta di tutte le offerte che Vodafone ha riservato per te.