Appartamenti fortino dello spaccio: sequestrati due chili di droga, carabinieri arrestano 2 pusher

In particolare, a Torino, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 57 anni, residente a Torino, per possesso di droga. L’operazione è scaturita da una segnalazione al 112 fatta da alcuni condomini di uno stabile del quartiere Regio Parco che lamentavano il continuo via vai di persone dall’interno di un appartamento. La perquisizione dei carabinieri della Stazione Torino Regio Parco ha permesso di sequestrare oltre 600 g di droga, tra eroina hashish e cocaina, un kit per il confezionamento e la pesatura della droga e oltre 5100 € in contanti, verosimilmente il provento dell’attività di spaccio.