Shopping natalizio senza mascherina, a Torino sfilano i “negazionisti”: 11 multati

Shopping per le vie del centro, ma s enza mascherina . Un gruppo di manifestanti “ negazionisti ” ha dato vita a una breve passeggiata dalla Rai di via Verdi, prima di essere fermato e multato dalla polizia.

Le persone sanzionate sono undici. Prima di muoversi, avevano partecipato a un presidio per chiedere la diffusione di una “visione alternativa”. “Siamo cittadini liberi e pensanti: il virus ha una portata limitata e on giustifica questa negazione dei diritti civili” hanno affermato alcuni manifestanti. Dopo il raduno, la passeggiata costata loro carissima: le forze dell’ordine, vista l’assenza di mascherine, non hanno potuto fare altro che sanzionare i presenti.