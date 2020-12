Torino Oggi e Radio Vida Network in partnership per l'informazione provinciale

Nasce una collaborazione tra le due realtà del territorio piemontese, tutti i giorni a partire dalle 8:00 del mattino, ogni due ore, notizie, e curiosità su Torino e provincia.

Dalle voci degli speaker di Radio Vida Network nasce un notiziario che vuole tenere informati tutti con un nuovo strumento, quella della radiofonia digitale.

Facilmente ascoltabile dal sito www.vidanetwork.it o scaricando la nuovissima App ufficiale per iOS e Android, ma non solo, anche attraverso i dispositivi Alexa e Google Home.

"Il nostro Gruppo Editoriale ed in specifico i nostri quotidiani in provincia di Torino sanno quanto è importante diffondere le notizie su tutti i mezzi locali digitali, con Vida lavoriamo per una serie di progetti di comunicazione mirata a radioascolti locali su tanti dispositivi"