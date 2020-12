Nasce FilaWebRadio: un palinsesto fatto dai giovani per raccontare la vita di Borgo Filadelfia

I programmi vengono trasmessi in forma digitale , sfruttando la rete, fruibili dagli utenti tramite pc e tablet o su smartphone. Basterà semplicemente scaricare app gratuite per ascoltare trasmissioni in diretta e podcast.

“Si tratta di un progetto ambizioso - spiega Raffaella Dispenza, presidente delle ACLI Provinciali - che, in un periodo come questo, in cui le nuove tecnologie occupano gran parte del tempo libero, ma anche di studio e di lavoro di tutti noi, si torna a dare valore e a fare comunità attraverso uno strumento che non è mai passato di moda, ovvero la radio. Il percorso affronterà le competenze centrali per la messa in onda radiofonica: dallo speakeraggio alla creazione dei programmi, passando per la raccolta di notizie per il giornale radio e le basi della comunicazione online e offline”.