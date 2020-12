Auguri di Natale: un video emozionante dedicato agli anziani

Ecco perché tre agenzie immobiliari ed una videoproduzione torinesi, hanno deciso di realizzare un video dedicato ai nostri anziani ed a tutte le famiglie.

Il video mostra la routine natalizia di un’anziana signora che non si arrende alla tristezza di quest'anno e cerca comunque di far sentire il suo affetto anche da distante.

L’ideatrice dello spot, Barbara Novara, si è concentrata sui valori e sull’umanità che traspare dalle tre agenzie, anche al di fuori della sfera professionale. Infatti, i tre titolari: Maria Cristina Muscas (Studio Breglio affiliato Tecnorete), Michele Picardi (Studio Borsi affiliato Tecnorete) e Riccardo Luigi Milan (Studio Grosseto affiliato Tecnocasa), hanno sentito l’esigenza di fare degli auguri speciali proprio per ringraziare gli anziani per i loro insegnamenti e raggiungerli almeno digitalmente.

Maria Cristina Muscas dello studio Breglio, in rappresentanza dei colleghi afferma: “I doni fatti con il cuore, sono quelli che non puoi dimenticare e sono quelli che vi auguriamo di ricevere quest’anno: l’affetto e la vicinanza che si può far sentire con piccoli gesti anche se distanti. In un modo diverso possiamo esserci sempre.”

Marco Omage, regista e produttore dello spot, afferma: “Dalla scelta delle luci fino ai personaggi che appaiono nel video, tutto trasmette quella sensazione di calore e di affetto che i nostri nonni e genitori ci hanno sempre fatto sentire, specialmente in queste ricorrenze. Penso che il punto di forza di questo video sia la realtà che racconta, non c’è finzione”.

Il progetto è stato realizzato ed infine caricato sulle rispettive pagine di Facebook proprio in questi giorni.

Pensiamo che questo video possa essere una splendida cartolina d’auguri da condividere con i vostri cari, sia per ringraziarli che per farli sentire meno soli.

STUDIO BREGLIO SAS - Affiliato TECNORETE

Via Chiesa della Salute, 76/A - 10147 TORINO (TO)

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30 e 15.00-20.30, sabato chiusura 18.00, domenica chiuso

Fisso 011290060

Cellulare 3938710978

Sito web: https://torino7.tecnorete.it/torino/borgata-vittoria-via-chiesa-della-salute/

e-mail: to1e2@tecnorete.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/tecnoreteviachiesa

STUDIO GROSSETO SAS – Affiliato TECNOCASA

Corso Grosseto, 248/C - 10148 TORINO (TO)

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30 e 15.00-20.30, sabato chiusura 18.00, domenica chiuso

Fisso 0112745282

Cellulare 3938302437

e-mail: toce0@tecnocasa.it

Sito web: https://torino49.tecnocasa.it/torino/borgata-vittoria-corso-grosseto/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/tecnocasacorsogrosseto

STUDIO BORSI SAS - Affiliato TECNORETE

Via Bernardino Luini, 106/b - 10149 TORINO (TO)

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30 e 15.00-20.30, sabato chiusura 18.00, domenica chiuso

Fisso: 0114544043

Cellulare: 393 9778779

e-mail: to1e0@tecnorete.it

Sito web: http://torino29.tecnorete.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/tecnoretelucento





Omage Production – Torino

Sito web: https://www.omage.it/

Telefono: 347.3293067

E-mail: info@omage.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/OmageProduction