Benefico, una "sinfonia" sotto forma di materasso per alleviare i dolori della schiena

Si chiama "Benefico" il materasso che Novain, azienda torinese specializzata nel settore - propone sul mercato, pronto per conquistare il pubblico. Uno strumento che si rivelerà un alleato prezioso, per chi soffre di dolori alla zona spalle, dorso e braccia durante il sonno.

Novain ha sede a Leinì e opera da alcuni anni a supporto di inventori e Pmi: riesce infatti a sviluppare prodotti innovativi ricavati da nuove idee o brevetti, sia semplici che complessi, con un metodo collaudato che prevede l’interazione contemporanea di partner produttivi, partner commerciali che partecipano a team operativi tecnici e commerciali, insieme con gli inventori. Il tutto coordinato da consulenti Novain - uno per progetto - coinvolgendo se occorre, esperti specialisti , dei vari settori a seconda del prodotto / settore interessato. Ma non solo: Novain coinvolge anche consulenti legali specialisti in brevetti e diritto industriale, cercando di

tutelare al massimo gli interessi del titolare del brevetto / inventore.

L’idea iniziale di Benefico è di un musicista torinese, Gioachino Scomegna, che soffriva da lungo tempo di dolori cervico-scapolari che gli impedivano di dormire.

Un giorno l’inventore-musicista, disperato per la sua condizione, decide di sperimentare una soluzione: scava un incavo nel proprio materasso all’altezza spalle (tagliando proprio il materasso con un coltello) e scopre con sorpresa che l'accorgimento ha effetti positivi. L’inventore si rivolge a Novain per capire come fare per sviluppare un prodotto dalla sua idea e per farla brevettare in modo idoneo.

Da quel momento Novain ha avviato la ricerca di un partner affidabile, esperto e soprattutto che condividesse il suo metodo. E’ stata scelta Spiral's un’azienda torinese di materassi artigianali che ha creduto nella validità del brevetto e ha deciso di sviluppare un materasso specifico grazie alla sua esperienza ed alla flessibilità che solo un’azienda artigiana può offrire.

E’ stata avviata una sperimentazione e nelle diverse soluzioni ideate sono stati risolti i problemi di vario tipo e da questo percorso è nato il materasso "Benefico", sulla base della gamma di materassi in poliuretano Water Foam – Memory Plus , già

molto apprezzata dal pubblico. Infatti questa struttura di materasso era quella che

assicurava allo stesso tempo di realizzare la sezione richiudibile del materasso senza compromettere né la sua affidabilità ne il comfort. Il materasso Benefico è offerto oggi alle stesse condizioni dei materassi Water Foam Memory Plus, ovvero 5 anni. Benefico è l’unico materasso con una speciale sezione con incavo nella zona dorsale delle spalle, che consente di eliminare la pressione della zona dolorante interessata durante il sonno, alleviando così il disagio.

Per la vendita e la distribuzione del prodotto Novain si è rivolta a specialisti del settore per individuare i partner rivenditori giusti per distribuire il prodotto. Il Piemonte è la prima Area test in fase di sviluppo. Attualmente sono stati individuati 4 rivenditori a Torino e Provincia ed è previsto di completare la copertura del Piemonte nel 2021. Contemporaneamente si stanno valutando le soluzioni di copertura delle altre regioni italiane. Successivamente sarà valutata la possibilità di distribuire il prodotto all’estero.

Attualmente Benefico si può acquistare presso:

P.A. MATERASSI – Via Di Nanni, 117 - TORINO

ZONA NOTTE ARREDAMENTI – Via Pinerolo, 58 - PIOSSASCO

PEPINO MATERASSI – Strada Torino , 135 - CHIVASSO

MARINFLEX – Via Banna, 3 – CIRIE’