Tutti i vantaggi del regime forfettario per un grafico libero professionista

Quando si decide di intraprendere la libera professione di grafico, il primo passo da compiere è la selezione del regime fiscale cui aderire.

Le scelte che vengono effettuate in questa fase possono avere un impatto molto importante sul successivo percorso burocratico e professionale, di conseguenza, al momento dell'apertura di una partita IVA, è bene esaminare la propria situazione assieme a un esperto commercialista, per effettuare una corretta analisi fiscale e selezionare il Regime Fiscale più indicato.

Grafici: i vantaggi del regime forfettario

Per quanto riguarda la professione di grafico, il regime fiscale più interessante è attualmente il regime forfettario, un regime introdotto come prosecuzione del regime dei minimi e che negli anni è stato sottoposto a importanti modifiche che lo hanno reso particolarmente vantaggioso.

Tuttavia, non si tratta di una scelta opzionabile per qualsiasi categoria professionale: si rivolge infatti a professionisti, artigiani, commercianti e freelance la cui attività soddisfi determinati requisiti.

Nello specifico, il regime forfettario prevede che il lavoratore autonomo che abbia intenzione di aderirvi - in questo caso il grafico - non abbia superato, nell'anno precedente, ricavi superiori a 65.000 euro. Un limite di fatturato che è stato innalzato solo dopo le modifiche apportate dal 1 gennaio 2019, eliminando il vecchio limite dei ricavi annuali compresi fra 25.000 euro e 50.000 euro.

Imposta sostitutiva per regime forfettario

Per un grafico, aderire al regime forfettario significa beneficiare di numerosi vantaggi. Quello più importante è legato a un minore carico fiscale che, in parole povere, si traduce in una tassazione più agevolata.

Più nel dettaglio, il regime forfettario per grafico prevede l'applicazione di un'unica imposta, detta imposta sostitutiva, che per i primi cinque anni di attività, a patto di rientrare in alcuni determinarti parametri, è pari al 5% e, a partire dal sesto anno, è fissata al 15%.

Il dato più evidente è che si tratta di un'aliquota sensibilmente più vantaggiosa rispetto a quella compresa tra il 23% e il 43% prevista per gli aderenti ai regimi ordinario e semplificato; senza contare che nel regime forfettario si parla di imposta sostitutiva e non di tassazione IRPEF, considerando che il tributo annovera tutte le imposte presenti negli altri regimi fiscali.

L'imposta sostitutiva è infatti comprensiva delle addizionali regionali, il cui valore oscilla tra lo 0,9% e l'1,4%, dell'IRPEF, delle imposte IRAP, pari al 3,9%, e delle addizionali comunali, che si attestano attorno allo 0,8%.

L'esenzione dell'IVA e gli altri vantaggi

Ogni grafico che aderisca al regime forfettario può beneficiare di un altro importantissimo vantaggio, quello relativo all'esenzione dell'IVA: aderire al Regime forfettario fa sì che il contribuente non debba tenere conto dell'IVA negli importi delle fatture emesse, con una serie di benefici che si riflettono non solo su una diminuzione delle classiche operazioni contabili, ma anche sulle fatture, le quali risulteranno molto più vantaggiose - quindi più basse del 22% - rispetto a quelle emesse da chi aderisce a un regime differente.

Per non parlare del vantaggio di poter affiancare alla libera professione il lavoro da dipendente. Il regime forfettario permette infatti a chi percepisce dei redditi da lavoro dipendente di aprire, in contemporanea, anche una partita IVA, a patto che i redditi lordi da lavoro dipendente, percepiti nell'anno precedente, siano inferiori a una determinata soglia.

È importante precisare che, nel momento in cui il grafico decida di aprire la propria partita IVA, l'iter prevede la selezione del codice ATECO, tramite il quale viene classificata e descritta la particolare attività.

Nello specifico, i codici ATECO per la libera professione di grafico rendono obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata INPS, da cui consegue la possibilità di versare un quantitativo di contributi previdenziali, in percentuale a quanto fatturato e non un contributo minimale fisso annuo, come invece previsto in altri casi.