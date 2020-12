Cbd, un potente alleato del nostro sistema immunitario

Cos'è e quali proprietà benefiche ha il Cbd?

Il Cbd è un principio attivo contenuto nella pianta di cannabis, ed estratto separatamente per poter essere utilizzato nella produzione di prodotti derivati o cannabis light. Non dobbiamo assolutamente confondere il Cibdol con il Thc, altro principio attivo contenuto nella pianta, con effetti però totalmente diversi.

Assumere Cbd non significa sballarsi, come molti mass media occidentali hanno erroneamente dichiarato nel corso degli anni. Questa sostanza concentra la sua azione principalmente sui nostri muscoli e sui nervi, provocandone un immediata distensione seguita da uno stato di rilassamento.

Questa proprietà benefica però non si limita a lenire il dolore, bensì è anche in grado di riparare lentamente i fasci di muscoli e le fibre danneggiate.

Come se ciò non bastasse, numerosi studi scientifici condotti dall’OMS hanno dimostrato che il Cbd si rivela anche estremamente utile per combattere e uccidere le cellule tumorali. Nonostante i suoi forti effetti sul corpo, il consumatore resterà comunque totalmente lucido e reattivo.

Il Cbd è una sostanza stupefacente? Ecco cosa dice la legge

Moltissimi sono stati i dibattiti circa lo status legale del Cbd, che come probabilmente avrai sentito in televisione, è stato più volte dichiarato stupefacente, dichiarazioni successivamente sempre seguite da un passo indietro da parte del Governo.

In un panorama di totale indecisione, ci ha pensato la Corte di Giustizia europea a fare chiarezza qualche settimana fa, nell’esaminazione di un caso davvero particolare. Erano infatti stati sequestrai prodotti a base di Cbd destinati ad essere importati legalmente in Francia dalla Repubblica Ceca.

L'imprenditore Ceco a capo dell’operazione di importo svolta secondo procedure certificate, dopo l’avvenuto sequestro, ha deciso di fare appello alla massima autorità europea sperando di ottenere giustizia, e così è stato.

La sentenza ha citato chiaramente l’impossibilità di un paese facente parte dell’unione, di procedere al sequestro di prodotti a base di Cbd regolarmente estratto provenienti da un altro paese membro.

Una sentenza dura ma allo stesso tempo molto chiara per il mondo del proibizionismo, per la cui stesura sono stati utilizzati proprio gli studi dell’OMS circa gli effetti del principio attivo sul corpo umano.

Come molti esperti del settore hanno successivamente dichiarato, si tratta di una svolta destinata ad accorciare indubbiamente le tempistiche ed il percorso necessario per arrivare alla legalizzazione.

Si tratta però anche di un grande sospiro di sollievo per tutti quei piccoli imprenditori che hanno investito in questa sostanza e nelle sue grandi potenzialità, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo del Paese.

Chi può assumere Cbd?

Gli studi e gli esperimenti svolti nel corso del tempo, hanno dimostrato che il Cbd, se assunto in quantitativi normali e senza eccesso, non provoca alcun danno al nostro organismo, limitandosi a farci beneficiare delle proprietà analizzate insieme in precedenza.

Chi può quindi consumare Cbd? Tutti i cittadini che hanno già compiuto il diciottesimo anno d’età, sono liberi di integrare il Cbd all’interno della propria dieta.

A disposizione non abbiamo solo lo spinello di canapa light, ma moltissimi altri prodotti, partendo dalle creme spalmabili per colazione, fino a tisane, infusi e persino vini di ottima qualità.

Qualora aveste invece un po' di esperienza ai fornelli, in rete sono presenti centinaia di video tutorial, anche in lingua italiana, che illustrano passo per passo come procedere alla preparazione di piatti a base di Cbd, ottimi per una cena tra amici o per sperimentare gusti e sapori completamente nuovi.