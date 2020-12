Gestire la terza età a casa, in tutta sicurezza

Si possono incontrare diverse difficoltà quando ci si trova a gestire un anziano a casa. Nonostante questo è possibile rendere il periodo della terza età una fase della vita ricca e tranquilla, pur senza rinunciare a un'assistenza di tipo professionale sia per quanto riguarda la parte medico-sanitaria sia per quanto concerne l'organizzazione degli spazi e della giornata.

Assistere un anziano a casa

Quando un anziano deve convivere con patologie o inizia a perdere la totale autosufficienza, spesso le opzioni che i familiari si trovano a poter valorare sono solo due: trasferirlo in una struttura specializzata o assumersi l'onere e la responsabilità di gestirlo a casa. Peranziani è un portale che nasce proprio per aiutare le famiglie nella gestione degli anziani e per supportarle ad affrontare e risolvere tutte le problematiche che possono sorgere durante tutte le fasi della terza età.

Un team di esperti per tutte le situazioni

Il portale si occupa, tra l'altro, di far incontrare domanda e offerta per quanto riguarda l'Assistenza anziani a domicilio. Sulla piattaforma è possibile entrare in contatto con diverse figure professionali.

Ad esempio:

medici disponibili per visite, anche specialistiche, e controlli a domicilio;

infermieri specializzati in grado di somministrare terapie;

fisioterapisti, con i quali organizzare una routine cadenzata sulle necessità dell'anziano per le sedute di fisioterapia e riabilitazione a domicilio.

Naturalmente tutti gli specialisti sono sempre disponibili e reperibili, per fornire consigli e consulenza anche via telefono o canali tecnologici come videochiamate o messaggi. Poter curare il proprio senior a casa, evitandogli lo stress delle uscite per andare dal medico e le file e le attese per sottoporsi ad esami di routine, è già un grande vantaggio. Sia per lui sia per chi è addetto ad accompagnarlo e sostenerlo in queste situazioni, non sempre gradevoli.

Tanti servizi correlati, per soddisfare qualsiasi esigenza

Il portale dedicato alla ricerca di soluzioni per l'assistenza domiciliare degli anziani non si limita a fornire contatti con medici, infermieri e personale socio-sanitario. Mette a disposizione dei senior e delle loro famiglie un vasto ventaglio di servizi correlati, atti a migliorare la qualità della vita tanto del diretto interessato quanto di tutti coloro che si occupano di accudirlo e provvedere alle sue necessità. Importante e molto utile il servizio di monitoraggio a distanza, inserito nel progetto "Vivere Over". Al paziente viene fornito un cercapersone da polso, semplice da usare, che potrà utilizzare in qualsiasi momento del giorno e della notte per mettersi in contatto con i suoi familiari. Una soluzione perfetta per gli anziani che vivono da soli o che restano in casa mentre il resto della famiglia è a lavoro o assente per qualsiasi motivo.

Consulenza e supporto per l'organizzazione degli spazi

I senior hanno bisogno di vivere in un ambiente confortevole, che permetta loro di essere quanto più autonomi possibile e di potersi muovere agevolmente in tutte le aree della casa. Utilissimo, in questo caso, potersi avvalere della consulenza di tecnici specializzati in domotica, proponendo le soluzioni più efficaci e che meglio si confanno alle abitudini di ciascun individuo. Un modo di arredare casa che coniuga modernità ed eleganza nel design alla praticità e alla funzionalità di dispositivi che migliorano e facilitano la vita, supportando l'anziano nello svolgimento delle attività quotidiane.

Un supporto a tutta la famiglia

Infine, il portale dedicato all'assistenza anziani, non dimentica i familiari dei senior di cui si occupa. Accudire un parente in terza età, a volte, può risultare faticoso o far sorgere dubbi sulle proprie effettive capacità. Il servizio SOS Family può essere contattato per chiedere consigli, consulenze o per farsi insegnare i modi migliori per approcciarsi al senior, sia per quanto riguarda l'assistenza fisica che per quanto riguarda la parte emozionale, affettiva, sentimentale e psicologica.

La ricerca di una residenza speciale

In alcuni casi, soprattutto se sopraggiungono problematiche di salute importanti, non è più fattibile gestire l'anziano a casa e bisogna optare per una residenza che possa garantire al proprio caro cure adeguate, specializzate e assistenza costante. Anche in questo caso ci si può fidare del portale, che mette a disposizione delle famiglie che cercano una RSA, una consulenza atta a scegliere quella più consona all'esigenza specifica. In particolare si parla di Centri Alzheimer e di Riabilitazione ma anche di comunità che forniscono alloggio o di centri diurni, nei quali poter accompagnare il senior, per permettergli di trascorrere giornate in compagnia, socializzando e divertendosi.