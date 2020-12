Un "best of" degli spettacoli di Cirko Vertigo per portare la magia del Natale nelle case

Fondazione Cirko Vertigo presenta in streaming, nel periodo delle festività natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, un "best of" dei numeri più belli degli spettacoli tenuti negli ultimi. Tra le tante chicche, anche alcune riprese inedite del Cirque Carillon, che ha incantato con la sua meraviglia aerea migliaia di spettatori.

In questa raccolta di emozioni live, non potevano mancare i momenti più divertenti di Kai Leclerc, versatile clown canadese in grado di camminare a testa in giù a oltre otto metri di altezza. Incluse nel pacchetto web anche alcune riprese inedite della creazione dell’elefantino Meggie, ospite del Christmas Show 2017/18 accanto a Kai Leclerc, e realizzato da Michele Guaschino.

Il video sarà visibile comodamente da casa, al costo di 5 euro. Sarà possibile acquistare il biglietto cliccando al link: https://www.cirkovertigo.com/xmas-best-of-2020.