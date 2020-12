Dopo la casa di riposo, la Pro loco di Villafranca Piemonte porta i doni alle scuole

Dopo aver pensato agli anziani, donando un tablet all’Istituto di riposo Conti Rebuffo a inizio mese, ora la Pro loco di Villafranca Piemonte si occupa dei bambini e ai ragazzi del paese. “Visto che quest’anno non possiamo più organizzare la festa della Befana che era rivolta proprio a loro, abbiamo deciso di dedicare il contributo per le manifestazioni, che comunque il Comune ci ha voluto destinare, per comprare materiale e tecnologie utili alle scuole” spiega la presidente dell’associazione, Franca Alciato.

Il contributo per gli eventi natalizi, infatti, ha permesso di acquistare una casetta per l’asilo nido del peso e una cassa audio portatile con microfoni per le attività e gli spettacoli donata alla scuola dell’infanzia. Entrambi i regali sono stati consegnati negli scorsi giorni.

Al rientro dalle vacanze natalizie, i bambini delle scuole elementari e medie, invece, troveranno nuovo materiale di cancelleria donato dalla Pro loco: “L’abbiamo acquistato grazie ai proventi della vendita dei biglietti della partita del cuore che si è svolta il 5 settembre in occasione della Sagra dei Pescatori” aggiunge Alciato.

“Avremmo preferito poter offrire anche quest’anno a tutti le tradizionali manifestazioni – conclude –, ma siamo comunque soddisfatti di aver potuto donare qualcosa anche ai più piccoli”.