Ippodromo di Vinovo, gran chiusura sabato 26 con la Maratonina d'Inverno

Fine d'anno con il botto sulla pista di Vinovo. Sabato 26 dicembre l’ultimo appuntamento con il trotto sulla pista torinese sarà quello dedicato anche, ma non solo, alla finale della classica Maratonina d’Inverno. Poi una chiusura breve e appuntamento per la ripresa il 10 febbraio 2021, con tre mercoledì di corse in quel messe e altre tre più l'ultima domenica a marzo.

Intanto però tutti gli appassionati, anche se i non addetti ai lavori solo virtualmente, potranno godersi la 'Maratonina': 12 cavalli qualificati sulla distanza allungata dai 2.620 ai 2.660 metri e tre nastri per i partenti.

In mezzo al gruppo segnaliamo Universo D’Amore e Vichy Laksmy, ma anche Showmar e Zefiro Gual, più Urora e Seleniost. Come a dire che sarà corsa dal pronostico apertissimo. Un sabato popolato anche da tanti ospiti: insieme al team dei Gocciadoro, con Alessandro che ha ormai vinto la classifica dei driver più vincenti a Vinovo nel 2020 battendo Andrea Guzzinati, ma anche Federico Esposito, Antonio Greppi e molti altri a sfidare i guidatori torinesi.

Prima corsa al via dalle 13.35 in diretta sui canali social dell’ippodromo di Vinovo e sul 220 di Sky. Poi gli auguri e l'arrivederci, perché il trotto a Vinovo rimane di casa.