Gli oggetti digitali di "Argo" visibili online sul sito del Teatro Stabile di Torino

Si sono conclusi da pochi giorni i tavoli di lavoro di ARGO. Materiali per un’ipotesi di futuro, progetto del Teatro Stabile di Torino realizzato in collaborazione con la Scuola Holden e con il sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione Compagnia di San Paolo - che ha coinvolto, a partire dal 23 novembre, 70 esponenti della scena torinese provenienti sia dal bacino delle realtà teatrali non sostenute da fondi statali, sia da quello composto dagli artisti indipendenti.

I sette gruppi di lavoro - guidati da Domenico Castaldo, Michele Di Mauro, Gian Luca Favetto, Jurij Ferrini, Marco Lorenzi, Olivia Manescalchi, Elena Serra - hanno lavorato collettivamente e in autonomia per realizzare le consegne loro affidate.

Partendo dalle prime suggestioni e domande (In un momento in cui i teatri sono chiusi, dove facciamo accadere il teatro? Cosa è un attore oggi e cosa diventa se la sua carnalità si dissolve nel virtuale? Cosa può diventare il teatro?) ogni squadra di lavoro si è mossa, supportata da sette editor-facilitatori -Alessandro Avataneo, Guglielmo Basili, Federico Favot, Francesco Gallo, Marina Gellona, Federico Madiai, Umberto Morello -, in una direzione autonoma ed originale, arrivando così a realizzare: un podcast in cinque puntate, una mappa concettuale sul teatro che è stato e i teatri che saranno, l’esperimento narrativo della fake-identity Andrea Delfi, un video-discorso alla nazione, un manifesto dedicato all’attimo pre-creativo, una campagna di comunicazione e il gioco online 20-20.

Nel corso delle quattro settimane e in oltre 600 ore di lavoro su piattaforma multicanale per 1.700 giornate di lavoro, gli "argonauti" hanno incontrato alcuni esperti - Alice Avallone, Duccio Chiarini, Claudio Fogu, Ilaria Gaspari, Riccardo Milanesi, Jacopo Romei, Chiara Tirabasso - che li hanno formati e aiutati alla realizzazione del proprio oggetto digitale politico. Si sono quindi confrontati con gruppi di spettatori ai quali hanno presentato in anteprima le proprie idee e le prime bozze del proprio lavoro e con alcuni maestri teatrali e non, che hanno volontariamente contribuito con la propria esperienza al percorso di ogni gruppo: Eugenio Allegri, Alessandro Baricco, Valerio Binasco, Fjodor Benzo, Emiliano Bronzino, Chandra Livia Candiani, Tommaso Cerasuolo, Laura Curino, Valter Malosti, Beppe Rosso, Gigi Roccati, Gabriele Vacis.

I risultati sono ora fruibili sul sito del Teatro Stabile di Torino, alla pagina https://www.teatrostabiletorino.it/argo