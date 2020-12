Un inno alla vita attraverso colore e musica: è la nuova stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino

Da gennaio a giugno 2021, l'Orchestra Filarmonica di Torino proporrà i consueti nove appuntamenti concertistici al Conservatorio "Giuseppe Verdi" con qualche significativa novità.

"Tempi straordinari richiedono risposte altrettanto straordinarie e noi ci siamo organizzati per essere il più possibile flessibili – spiega Michele Mo, presidente e direttore artistico dell'OFT. – Costretti ad abbandonare la tradizionale scansione dei nostri appuntamenti, abbiamo messo a punto due soluzioni: la prima, se le sale da concerto saranno aperte, con due turni concertistici in Conservatorio, il lunedì e il martedì sera, in modo da permettere a un numero congruo di persone di godere della musica che proporremo, rispettando tutte le norme di distanziamento. La seconda, se le sale saranno chiuse, grazie allo streaming, un modo diverso per vivere la musica insieme, a distanza. Ciò che più ci sta a cuore è fare musica e farla per il pubblico che ci segue con calore da tanti anni".

La stagione 2021 vuole quindi essere un inno alla vita che passa attraverso la musica e i colori.

Ad aprirla sarà Giampaolo Pretto, dal 2016 direttore musicale dell’OFT, al quale sono affidate le sfide musicali più ambiziose. Nel concerto di inaugurazione, RED - che ai sensi dell'ultimo DPCM, sarà proposto in streaming martedì 12 gennaio - dirigerà l’orchestra in un programma che vede affiancati Franz Schubert, con la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485, e Wolfgang Amadeus Mozart, con la Serenata n. 9 in re maggiore K 320 Posthorn, due giovani giganti per un confronto sul filo della passione più incandescente.

In ICE BLUE (lunedì 1 e martedì 2 marzo), Pretto porterà il pubblico a scoprire il Concerto in mi bemolle Dumbarton Oaks di Stravinskij, accostato a tre Concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach a cui il maestro russo si è ispirato.

Sempre a marzo (lunedì 15 e martedì 16 marzo), il maestro Giampaolo Pretto in LIGHT BLUE affronterà la Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, una sfida che OFT affronta con diciotto strumentisti nell’adattamento per ensemble da camera di Klaus Simon, facendo seguito alle riuscite esecuzioni della Prima e della Nona Sinfonia di Mahler che, sempre sotto la guida di Pretto, OFT ha proposto nelle passate stagioni.

Sergio Lamberto, storica spalla di OFT, guiderà come maestro concertatore la compagine degli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino in quattro concerti nel corso della Stagione, di cui uno a loro interamente dedicato: in GOLD (lunedì 12 e martedì 13 aprile) saranno protagonisti Johan Sebastian Bach, con i Contrappunti I, IV e V dalla celeberrima Arte della Fuga, Johannes Brahms con i Liebeslieder Waltzer op. 52 in una versione per orchestra d’archi e Ludwig van Beethoven con la Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133, un capolavoro che attraversa immutato i secoli.

In RAINBOW (lunedì 8 e martedì 9 febbraio), accanto a Lamberto e agli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino, ci sarà sul palco Devid Ceste all'eufonio in un programma sfaccettato con il Concerto per flicorno basso di Amilcare Ponchielli e il Concerto per violoncello RV 408 di Antonio Vivaldi, che per l’occasione verranno eseguiti in trascrizioni per eufonio ed archi, un nuovo brano intitolato Sarabanda e saltarello del compositore Davide Sanson, eseguito in prima esecuzione assoluta, e nella seconda parte del concerto il Quintetto n. 2 in sol maggiore op. 77 di Antonín Dvořák eseguito con l’orchestra d’archi.

In GREEN (lunedì 10 e martedì 11 maggio) Lamberto e gli Archi saranno affiancati sul palco dalla flautista Silvia Careddu, in un programma che vola dal barocco di Vivaldi (qui proposto il celeberrimo concerto per flauto Il gardellino), Bach ed Händel, alla musica del presente, con l’esecuzione del brano Soffio Blu(es) di Nicola Campogrande.

In PLATINUM (lunedì 26 e martedì 27 aprile), gli Archi saranno invece guidati da Enrico Dindo, nel doppio ruolo di solista e direttore, per il Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 di Schumann (in una versione per violoncello e archi) e nella Serenata in mi maggiore op. 22 di Antonín Dvořák.

In BLACK&WHITE (lunedì 17 e martedì 18 maggio) Marco Rizzi e Sergio Lamberto giocheranno ad alternarsi nel ruolo di solisti e concertatori eseguendo il Concerto in re minore per violino e archi di Felix Mendelssohn, la più che azzeccata, per l'occasione, Amitié (nella versione per due violini solisti e orchestra d’archi) di Eugène Ysaÿe, per poi concludere con l'Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20 di Felix Mendelssohn.

A chiudere la stagione sarà ORANGE (lunedì 7 e martedì 8 giugno), con l'OFT diretta da Gianluca Cascioli, anche nella veste di solista al pianoforte: una combine ideale per un programma che prevede un’introduzione cameristica con il Secondo Trio per violino, violoncello e pianoforte scritto dallo stesso Cascioli, accanto a due brani di Mozart, il Concerto n. 13 in do maggiore per pianoforte e orchestra K 415 (nella versione per pianoforte e archi) e la splendida Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201.

Il racconto della stagione 2021 è accompagnato da una comunicazione visual accattivante e assolutamente originale, frutto della collaborazione con l'artista Elena Giannuzzo, che esporrà dal vivo le sue opere in un evento che verrà organizzato in corso di stagione presso la galleria Ossimoro di Torino.

Le immagini colorano, con le grafiche di Gabriele Mo, il programma generale che si conferma come libretto da collezione accanto a quelli degli anni scorsi (scaricabile da subito sul sito www.oft.it).