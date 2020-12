Il messaggio di speranza delle Molinette: nel giorno di Natale tre trapianti salvano tre vite

In un anno segnato dalla pandemia da Covid è stato un Natale all'insegna della vita, della rinascita e della speranza. Infatti, nonostante la pandemia, il Natale all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino ha regalato una nuova vita a tre pazienti, grazie a tre trapianti : di doppio polmone, di fegato e di rene.

L'intervento è stato effettuato dalla chirurga vascolare Romina Pau (Direttore Aldo Verri), dagli urologi Omidreza Sedigh ed Alessandro Greco (Direttore Paolo Gontero) e dall'anestesista Chiara Melchiorri (Direttore Roberto Balagna). Un paziente giovane ma complesso per multiple comorbiditá ed approfonditamente valutato dall'équipe nefrologica del professor Luigi Biancone. Il tutto come sempre con la regia del Coordinamento regionale trapianti diretto dal professor Antonio Amoroso. I trapianti sono tecnicamente riusciti.

Il Covid non ha fermato la generosità dei donatori soprattutto in un giorno simbolico come quello di Natale ed ha permesso tre miracoli, grazie al lavoro incessante degli operatori della Città della Salute ed all'attivazione di percorsi aziendali Covid free.