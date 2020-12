Campidoglio, il Museo d'Arte Urbana sui nuovi alberi: “Rischiano di coprire una delle nostre opere più importanti”

“Gli alberi che verranno piantati in via Locana rischiano di coprire una delle nostre opere più rappresentative”: l'allarme arriva dal Museo d'Arte Urbana di Torino. Le preoccupazioni riguardano gli esemplari di 'pyrus calleryana' (una specie di pero, ndr) in attesa di trovare posto nell'ambito degli interventi di moderazione del traffico in fase di realizzazione all'interno di borgo Campidoglio.

Uno di questi sorgerà, così come illustrato da un rendering circolato insistentemente nelle ultime settimane, proprio davanti a un murale di Antonio Carena realizzato nel 1998: “Buona parte - spiega il presidente del Mau Edoardo Di Mauro – della visuale prospettica dell'opera da via Cibrario, molto importante perché rappresenta uno dei 'portali' di ingresso al reticolo di strade che custodisce le opere del museo, è a rischio. Per il bene di tutti sarebbe opportuno garantirne la fruizione, anche come punto di attenzione verso l'esterno del borgo”.