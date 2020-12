Il Museo Storico Reale Mutua apre il suo scrigno di memoria e diventa digitale e accessibile

Accessibile e inclusivo, multimediale, on demand, senza barriere fisiche o temporali. Sono queste le qualità che meglio descrivono il sito del Museo Storico Reale Mutua (https://www.museorealemutua.org/), un portale che racchiude i documenti della sede torinese in forma digitalizzata, ma non solo.

Lanciato lunedì mattina, si tratta di una prima, importante tappa di un percorso di innovazione non limitato alla semplice dematerializzazione dei documenti fisici, ma che dà spazio a una polifonia di voci in grado di raccontare e arricchire, con materiale multidimensionale e multisensoriale, tutto il patrimonio storico di Reale Mutua.

Un processo che, dal 2021, vedrà coinvolto anche l’Archivio Storico Reale Mutua, per dare vita a due piattaforme strettamente collegate, con la comune finalità di innovare, conservare e valorizzare l’heritage di Reale Group, aprendosi alle storie di tutte le Compagnie del Gruppo, In Italia, Spagna e Cile.

Podcast, interviste video e webinar didattici permetteranno al Museo Storico Reale Mutua di sintonizzarsi con i tempi attuali, attraverso strumenti facili da usare, realizzati con un linguaggio diretto e immediato. Con un'attenzione particolare rivolta agli utenti con disabilità, attraverso lo sviluppo di contenuti e linguaggi diversificati.

“La memoria è un elemento cruciale per la costruzione della storia, la valorizzazione delle radici e la trasmissione di valori senza tempo e senza confini - ha commentato Luigi Lana, presidente di Reale Mutua. - È un patrimonio che abbiamo il dovere di proteggere, raccontare e arricchire per le generazioni presenti e future, integrando le nuove tecnologie con le emozioni umane”.

"La digitalizzazione - ha confermato il direttore generale Luca Filippone - si integra perfettamente nel nostro piano industriale, rispondendo ai grandi cambiamenti in corso. In questo periodo di pandemia l'accelerazione verso il digitale è stata molto forte, e ora continuiamo a modernizzarci, come asse strategico del nostro sviluppo. Oggi facciamo la storia di domani: non ci scordiamo mai di ricordare, riconfermare i valori del gruppo".

A delineare la massima apertura verso gli utenti con disabilità, Ester Tornavacca, da anni operatrice e guida del museo, ipovedente: "Inclusione significa soprattutto abbattere le barriere. Il museo digitale quindi parla più lingue, italiano, spagnolo e inglese, e si rende più vicino alle persone con linguaggi ed età diverse. La digitalizzazione, inoltre, annulla le distanze fisiche, raggiungendo pubblici lontani e superando un turismo di sola prossimità".

"Le nostre tecnologie - aggiunge - sono diventate compatibili con i sistemi assistivi: mentre sviluppavamo il progetto, ci siamo resi conto che la necessità di una persone poteva diventare una risorsa per tanti. Dev'essere questo il nostro valore aggiunto del 2021, vogliamo migliorarlo al meglio. Per questo chiediamo l’aiuto delle persone che conoscono e usano le tecnologie assitive, segnalando sul sito cosa dovremmo implementare. Costruiamo insieme l'accessibilità, perché l'inclusione, prima ancora che soluzioni e azioni, è cultura. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".