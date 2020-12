Coronavirus, pochi tamponi ma il bollettino è nuovamente amaro: crescono ricoveri e le terapie intensive

I casi sono così ripartiti: 101 screening, 255 contatti di caso, 119 con indagine in corso; per ambito: 30 RSA/Strutture socio-assistenziali, 22 scolastico, 423 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 197.649, così suddivisi su base provinciale: 17.611 Alessandria, 9.886 Asti, 6813 Biella, 27.258 Cuneo, 15.357 Novara, 103.921 Torino, 7.467 Vercelli, 6.648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1059 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1629 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3039 (+ 28 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.199 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.957.801 (+ 4685 rispetto a ieri), di cui 906.622 risultati negativi.