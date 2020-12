V-day – Cirio: “Vaccino sarà valido aiuto, ma solo insieme al comportamento responsabile di ognuno di noi” [VIDEO]

“Parteciperò, da Rodello, ad una giornata per noi simbolica, importante per la nostra salute, come ha ricordato il vescovo di Alba, Monsignor Brunetti. Una giornata di speranza: dobbiamo crederci e confidare che i passi avanti che la scienza medica ha saputo fare in questi mesi potranno essere l’arma in più per debellare definitivamente, nel 2021, questo virus”.