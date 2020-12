Demanio, all’asta per 1 milione di euro la Palazzina 124 della caserma Duca d’Aosta

Servirà almeno un milione di euro per acquistare la Palazzina 124 della caserma Duca d’Aosta di Torino. A metterla a bando l’agenzia del Demanio, che prosegue negli interventi per la prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare dello Stato con interventi di riqualificazione edilizia.

La gara è stata pubblicata in questi giorni. La partecipazione per l’affidamento del servizio di progettazione, il coordinamento per la sicurezza, la direzione e il controllo tecnico è contabile, è aperta sino al 20 gennaio. L’importo della base d’asta, come detto, è di 1 milione di euro.