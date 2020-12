Torino torna “arancione”: tra negozi e spostamenti, le nuove regole in vigore da oggi al 30 dicembre

Da oggi e sino a mercoledì 30 dicembre compreso , riaprono i negozi non alimentari e non sono più necessarie le autocertificazioni per spostarsi all’interno del proprio Comune. Rimangono vietati invece gli spostamenti tra Regioni, a meno di uno stato di necessità comprovato. Di seguito le regole da osservare in questi giorni di zona arancione .

Ristoranti, bar, gelaterie e locali di somministrazione rimangono chiusi al pubblico, ma aperti per la vendita da asporto, consentita tra le 5 e le 22 e per la consegna a domicilio, consentita senza alcun limite d'orario.

Vietate dal Dpcm le manifestazioni di natura fieristica, come i mercatini di Natale realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato.

Rimangono chiuse le piscine, le palestre e i centri benessere, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Non è possibile praticare sport di contatto, che risultano ancora sospesi.