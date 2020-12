Come Borgo Campidoglio riparte per la promozione di artigianato e commercio locale

“C come Campidoglio riparte dopo la pausa legata al periodo pandemico, puntando sulle realtà esistenti nel borgo per valorizzare la pluralità di storie e di visioni”: questo messaggio, apparso online, ha segnato la ripresa ufficiale del progetto sviluppato dal Comitato Territoriale Iren in collaborazione con la Circoscrizione 4 e con la cooperativa S&T.

L'iniziativa, interrotta forzatamente a causa della doppia ondata di Covid-19, nella sua idea iniziale avrebbe dovuto attirare nuove imprese sul territorio ma ha dovuto subire una parziale rielaborazione: “Non potendo avere contatto con il pubblico - sottolinea il presidente della Quattro Claudio Cerrato – abbiamo dovuto rinunciare all'apertura dello sportello e tutto si è allungato di un anno. Ora stiamo ripartendo, con tutte le difficoltà del caso, con diverse attività di comunicazione: stiamo lavorando sulla promozione e sulla conoscenza di Campidoglio come borgo artigiano pur riconoscendo l'obiettivo iniziale. Per il momento abbiamo riattivato il sito, distribuito adesivi con la grafica del progetto, aperto la pagina Facebook e il profilo Instagram ma in primavera speriamo, Covid permettendo, di poter fare iniziative sul campo”.