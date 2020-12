Il Gatto con gli stivali, il 31 dicembre un classico in streaming gratuito nella notte di Capodanno

Per EVENTI & RACCONTI – OGNI PASSO UNA SCOPERTA SOTTO LA NEVE giovedì 31 dicembre sarà trasmesso in streaming gratuito su www.mymoncalieri.it IL GATTO CON GLI STIVALI: dalla celebre fiaba di Charles Perrault, tra duelli di spada e d’ingegno, un piccolo classico per dimostrare che la vera nobiltà è affare di cuore.

IL GATTO CON GLI STIVALI

Regia di Sandra Bertuzzi, allestimento di Federico Zuntini

Il Gatto con gli Stivali è una fiaba popolare europea. La più antica attestazione scritta della storia risale a Giovanni Francesco Straparola che la incluse nella raccolta Le Piacevoli Notti, pubblicate a partire dal 1550, con il titolo di Costantino Fortunato. Non è chiaro se Straparola abbia inventato la fiaba o semplicemente trascritto un racconto della tradizione orale. Un secolo più tardi, vide la luce la versione di Giambattista Basile. Nel Romanticismo tedesco fu Ludwig Tieck a scrivere questa fiaba con linguaggio tipicamente romantico prendendosi gioco della letteratura del tempo. Apparve in Fiabe Popolari dello stesso Tieck, insieme ad altre celebri fiabe come Barbablù; la loro caratteristica era quella di nascondere l’orrore attraverso la comicità o l’ironia. Celebri divennero anche le versioni create da Charles Perrault e dai fratelli Grimm. La storia racconta che un vecchio e povero mugnaio lasciò in eredità al primo figlio un mulino, al secondo un asino e al più piccolo un gatto. Quest’ultimo era triste non sapendo che farsene del gatto, essendo molto povero, ma il gatto gli disse: «Fidati di me, portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo ricco».

EVENTI & RACCONTI

In un anno segnato dalla parola “distanziamento” che ha visto la notevole riduzione dell’interazione sociale, la Città di Moncalieri promuove un programma di spettacoli teatrali in streaming gratuiti per intrattenere le famiglie con il magico mondo del teatro musicale durante le festività natalizie, nella convinzione che l’atmosfera natalizia vada preservata e coltivata sempre. In continuità con la rassegna estiva “Eventi & Racconti. Ogni passo una scoperta”, dal 26 dicembre al 7 gennaio, 5 spettacoli teatrali arricchiranno il calendario di “Eventi & Racconti. Ogni passo una scoperta sotto la neve”: dalla fiaba tradizionale Tre Porcellini, all’opera letteraria più venduta al mondo Il Piccolo Principe; dalla favola popolare Il Gatto con gli Stivali, al celebre romanzo per ragazzi Pinocchio, per finire con la storia fantastica del Mago di Oz. Oltre gli spettacoli, fino al 10 gennaio sarà esposta la tradizionale mostra di “Presepi dal Mondo” nelle vetrine del centro storico e sarà organizzato il concorso musicale di risonanza europeo, 32th European Music Competition, Premio Speciale 2020 riservato a tutti i Primi Premi Assoluti delle edizioni 2015-2019.