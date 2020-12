Cit Turin, la raccolta porta a porta non funziona. Rifiuti ovunque: "La situazione sta degenerando"

Campanello d'allarme per il servizio di raccolta differenziata porta a porta a Torino. Dopo le criticità segnalate in zona San Secondo, è la volta del quartiere Cit Turin: sono tanti infatti i residenti che nelle ultime settimane lamentano strade letteralmente invase dall'immondizia.

Il problema? A sentire chi vive nel quartiere i pochi bidoni: “La situazione sta degenerando. È evidente che il porta a porta così non funziona. Mancano i bidoni e le strade sono invase dall’immondizia” racconta una signora residente in via delle Alpi. Tra le criticità riscontrate, anche le serrature dei bidoni rotte.

Basta fare una passeggiata da corso Francia al tribunale di Torino, passando per piazza Benefica, per rendersi conto della situazione: "Qui sembra di stare in una qualsiasi città del terzo mondo" è il grido d'allarme lanciato dai residenti, stufi di fare slalom tra sacchetti e rifiuti di ogni genere.

La richiesta rivolta all'amministrazione e all'Amiat è precisa: "Chiediamo quantomeno un aumento dei bidoni in strada, quelli attuali non bastano a contenere la mole di rifiuti prodotta da chi vive il quartiere. Viceversa, se non si potesse per ragioni di spazio, andrebbero intensificati i passaggi degli addetti alla raccolta".