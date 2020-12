Pugno duro contro le occupazioni abusive degli alloggi Atc: sgomberi entro un mese

Interventi di prevenzione e controllo, azioni mirate al recupero degli alloggi occupati sine titulo, aggiornamento di tutte le misure di difesa passiva per la prevenzione e tutela di immobili temporaneamente inutilizzati. Sono questi i punti principali del Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica che è stato firmato oggi, 29 dicembre a Torino dal Prefetto Claudio Palomba, dall’Assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Chiara Caucino, dalla Vice Sindaca e Assessora al Welfare del Comune di Torino Sonia Schellino e dal Presidente ATC Piemonte Centrale Emilio Bolla.

Il documento istituisce un Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente coordinato dalla prefettura che si riunirà a cadenza almeno mensile. La prefettura di Torino, in particolare, attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo su ogni area che presenti criticità degne di attenzione e che saranno oggetto di valutazione da parte del Tavolo Tecnico.

Sono state, inoltre, riviste le procedure degli sgomberi per renderli più efficaci e mirati, anche con il supporto dei Servizi sociali del Comune di Torino per l’accompagnamento di nuclei in reale stato di necessità.

Soddisfatto l’assessore alla semplificazione dei percorsi amministrativi, Maurizio Marrone: “Dopo l’approvazione in Consiglio Regionale dell’emendamento sul sequestro delle roulotte/camper abusivi, abbiamo approvato in Giunta la delibera sul protocollo con la Prefettura di Torino per gli sgomberi delle case popolari illecitamente occupate: abbiamo ottenuto di inserire il termine massimo di un mese per l’esecuzione degli sgomberi quando negli alloggi ATC occupati vengano trovate persone in condizioni di fragilità sociale”.