Con Autoriparazioni Regio Parco puoi dilazionare l'acquisto di servizi

L’officina Autoriparazioni Regio Parco è stata recentemente ristrutturata e il progetto ha visto l’arrivo di innovazioni strutturali e tecnologiche per la sede di Corso Regio Parco 30/a ove non si affidano solo le proprie auto ma anche la possibilità di poter viaggiare in tutta sicurezza.

Una grande novità attende tutti i Clienti e chi vorrà dargli fiducia!

A partire da gennaio tutti gli interventi dei quali necessiterete per il vostro veicolo, di qualsiasi genere, dall’iniezione, alle centraline, alla frizione, alla sostituzione delle gomme e oltre, potranno essere pagati in modo dilazionato, in 10/12 mesi senza costi aggiuntivi e, come sempre, in totale trasparenza.

Christian spiega “Abbiamo voluto puntare su questa speciale convenzione perché riteniamo che i nostri Clienti non sono solo numeri “del fine mese” ma sono parte integrante del consueto vivere di un’azienda cresciuta grazie a loro”.

Per informazioni e contatti:

Autoriparazioni Regio Parco

Corso Regio Parco 30/a – 10153 Torino (TO)

Telefono: 011 248 5025

Sito web: http://www.autoriparazioniregioparco.com/

e-mail: autoripregioparco@libero.it