Elezioni Comunali 2021, Igor Boni (Radicali) lancia la sfida: “Torino deve tirare fuori l'orgoglio”

“Torino Pride”: con questo slogan simbolico, il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni ha presentato alcune delle linee programmatiche che costituiranno la sua proposta per la città del domani.

Parole che, nelle intenzioni del candidato alle primarie del centro-sinistra per le Elezioni Comunali 2021, hanno risvolti molto concreti: “Occorre - sottolinea – assumersi delle responsabilità e tirare fuori l'orgoglio con competenza e voglia di mettersi in gioco. L'obiettivo è quello di costruire una Torino che sappia innovarsi così come aveva fatto nel 2006, uscendo da un declino accentuato nei cinque anni di amministrazione Appendino”.