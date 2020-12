Elezioni rinviate? Appendino: “Spero nella scadenza naturale, vorrebbe dire aver superato l’emergenza Covid”

“Spero che il mio mandato vada a scadenza naturale, vorrebbe dire aver superato l’emergenza Covid, che la lotta sta procedendo bene”. Chiara Appendino sembra allontanare la possibilità che le elezioni vengano rinviate a settembre e che lei stessa possa rimanere in carica sino dopo l’estate.

Ad esprimere questo giudizio è la stessa prima cittadina, durante la conferenza stampa di fine anno. Un anno difficile, il 2020, per Torino in particolare. Nonostante un contesto estremamente complicato, la sindaca ha rivendicato quanto fatto dalla sua amministrazione: “Siamo stati capaci di gestire l’emergenza e di strutturarci per la ripartenza che spero possa esserci nel 2021”. “Avere approvato per la seconda volta dopo 24 anni il bilancio entro il 31 dicembre ci ha consentito di bandire 30 milioni di euro di lavori, di cui l’80% è già stato affidato”.

Per quanto riguarda le elezioni, pur ricordando che non è da lei che dipenderà la scelta di quando indirle o meno, Appendino ha ribadito il suo impegno: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno in cui siamo in carica, dedicando ogni secondo alla nostra città per trascinarla fuori dall’emergenza”.

Se è vero che la sindaca ha sempre chiesto di anteporre i temi ai nomi, inevitabile una riflessione sulla Torino che sarà in vista delle elezioni: “Bisogna capire cosa vogliono fare le forze politiche per rilanciare questa città. Vorrei che si parlasse più di questo: su welfare, innovazione, ambiente e trasporti non si deve tornare indietro. Abbiamo tracciato un solco”.