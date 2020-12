I mezzi meccanici della Città metropolitana al servizio dei Comuni

Nel 2020, sono stati ben 31 gli interventi – con una media di circa 15 giorni lavorativi per ciascuno – che il Centro mezzi meccanici della Città metropolitana ha effettuato a favore di Comuni ed enti del territorio.

Si tratta di un servizio ovviamente molto apprezzato, perché sono interventi eseguiti con l’impiego di mezzi e operatore messi a disposizione delle piccole realtà: i più richiesti sono principalmente rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade bianche, apertura di nuove piste forestali, pulizia fossi irrigui, di scolo o per l'irrigazione, lavori di disalveo e difese spondali.

Il Centro mezzi meccanici della Città metropolitana di Torino ha sede a Grugliasco e opera sotto la Direzione Viabilità. Svolge principalmente due attività:

Officina

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 260 mezzi in carico alla Viabilità, che viene svolta con 3 meccanici.

Il personale oltre alle riparazioni vere e proprie effettuate internamente (circa 140 annue) svolge anche le seguenti operazioni:

- gestisce e pianifica le revisioni periodiche dei mezzi (se superiori a 35q con 4 sedute di revisione effettuate presso il Centro mezzi meccanici, se inferiori a 35q. avvalendosi di officine autorizzate);

- diagnostica, verifica e controlla le riparazioni eseguite da officine esterne;

- trasporta i vari mezzi fermi per guasti vari nella sede di riparazione;

- interviene esternamente al recupero di mezzi fermi per strada;

- gestisce il magazzino olio e fluidi vari (con consegna ai vari circoli territoriali per manutenzione ordinaria dei mezzi operativi presso le sedi territoriali);

- gestisce il magazzino ricambi;

- pianifica la distribuzione dei mezzi e dei materiali ai Circoli;

- registra le riparazioni eseguite sui mezzi;

- collabora per l'organizzazione dei corsi di formazione e per l'organizzazione delle prove pratiche per nuove assunzioni;

- pianifica l’ acquisto dei nuovi mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività delle Direzioni.

Interventi con mezzi meccanici

Oltre alle attività a servizio dei Comuni del territorio, gli attuali tre operatori svolgono interventi operativi rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie come l’ apertura primaverile delle strade provinciali di alta quota - ad esempio quella dell’Assietta - la pulizia delle cunette e delle pertinenze stradali, la sistemazione di strade sterrate – ad esempio quella del Colle delle Finestre.

Inoltre tutti gli operatori del Centro mezzi meccanici sono impiegati con ausilio di mezzi meccanici in situazioni di emergenza, come alluvioni e frane, o con l’ utilizzo delle frese da neve in caso di forti nevicate.