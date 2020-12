Trasporti, Martinetti (M5S) attacca: “Treni soppressi in mezzo Piemonte per due fiocchi di neve”

“Treni soppressi in mezzo Piemonte per due fiocchi di neve, abbiamo portato il caso in Consiglio regionale interrogando l'assessore ai Trasporti Gabusi. Abbiamo chiesto cosa intenda fare la Regione per prevenire simili disagi” lo afferma Ivano Martinetti, consigliere regionale del M5s.

“Gabusi si è detto soddisfatto perché la comunicazione delle corse soppresse è avvenuta in tempo utile. Una magra consolazione per i pendolari piemontesi. Nulla invece è stato comunicato in merito agli interventi che si dovrebbero mettere in atto in occasione di nevicate tutto sommato “contenute” come quelle dei giorni scorsi” prosegue il vice presidente della Commissione Trasporti.