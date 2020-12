Sport |

"Un 2020 strano, ma ricco di soddisfazioni. Nel 2021 vogliamo ritrovare il nostro pubblico". Il punto di Renato Nicolai, AD di Reale Mutua Basket Torino sul 2020

Nicolai: "L'emergenza sanitaria a febbraio ci ha lasciati orfani di una stagione che stava andando molto bene. Quest'anno abbiamo ricominciato con la stessa voglia di vincere"

Chiuso il 2020 con la vittoria contro Mantova, Torino può guardarsi indietro con un sorriso. “A febbraio l’emergenza sanitaria - esordisce Nicolai - ci ha trovato in una splendida posizione di classifica, tanta gente al Palazzo, un progetto molto appassionante e, senza false modestie, pieno di successo”. All'interruzione del campionato, infatti, Torino era prima in classifica e lanciata verso una probabile promozione. Nell'ultima partita casalinga - il derby contro Casale del 23 febbraio - il Pala Gianni Asti aveva registrato il record di pubblico stagionale, con oltre 2200 presenze. “Quest’anno abbiamo ricominciato da una Supercoppa che ci ha visto protagonisti anche se, purtroppo, siamo stati eliminati in semifinale, e abbiamo cominciato adesso un campionato, che è fatto un po’ di alti e bassi, però la voglia di essere la in alto c’è”. “Nel 2021 rivedremo il nostro pubblico al Pala Gianni Asti. Sarà un anno di ricostruzione, ma c’è tanta voglia di essere protagonisti” conclude Nicolai.

SM

