Covid-19, a Chieri iniziate le prime vaccinazioni

" Queste prime dosi di vaccino hanno un valore soprattutto simbolico, per la nostra comunità, per tutti i chieresi, rappresentano un segnale di speranza - ha commentato Alessandro Sicchiero - Abbiamo vissuto mesi drammatici, abbiamo pagato un doloroso prezzo in termine di vite umane. Alla tragedia sanitaria si è sommata quella sociale ed economica. Questa mattina si è respirata gioia e soddisfazione. È stato davvero commovente chiudere il 2020 con questo segno di luce: un primo passo importante e significativo ".

Questa mattina a Chieri , all’ospedale Maggiore, ha preso il via la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid19 . Erano presenti il Direttore Generale dell’AslTO5, Massimo Uberti, e il Sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero , insieme al personale sanitario. I primi ad essere sottoposti a vaccinazione sono stati alcuni volontari, circa una quarantina di chieresi, e tra i primi a vaccinarsi, il dottor Alessandro Mastroianni, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione. Dalla prossima settimana a Chieri verranno somministrate circa 50 dosi al giorno, per poi arrivare progressivamente fino a 150 al giorno, seguendo un’agenda di prenotazioni quotidiane.

"Dobbiamo essere consapevoli che la strada sarà ancora lunga. Ci vorranno diversi mesi prima che si possa procedere ad una vaccinazione di massa, e solo allora forse potremmo tornare alla vita che conoscevamo un anno fa - aggiunge Alessandro Sicchiero - In attesa che ciò accada, dobbiamo essere vigili e responsabili, non abbassare mai la guardia, usare tutte le precauzioni che ben conosciamo, dalle mascherine al distanziamento all’igiene delle mani. Questi primi vaccini sono destinati agli operatori della sanità, agli ospiti delle Rsa e a chi li assiste in quelle strutture. Il mio auspicio è che tutti, dai primari dell’ospedale Maggiore agli ospiti più anziani delle Orfanelle e del Giovanni XXIII, si vaccinino. Con l’augurio che tutti i chieresi, quando arriverà i loro turno, vogliano vaccinarsi. È un atto d’amore per noi stessi, per chi amiamo, per chi ci sta accanto".