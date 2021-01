Dopo il furto, parte la raccolta fondi per riportare la musica allo sPAZIO211

A pochi giorni dal grave furto subito, lo sPAZIO211 di Torino ha lanciato online una raccolta fondi per riacquistare l'attrezzatura tecnica rubata all'interno dei suoi locali, in via Cigna.

Da oltre vent'anni luogo di riferimento per la promozione di musica locale, ma anche prestigioso palco calcato da artisti internazionali in occasione del festival Todays, è recentemente entrato nella rete dei centri di protagonismo giovanile cittadini.

Privato di tutti gli impianti per i concerti live, sPAZIO211 ha già ricevuto segni di solidarietà già da tutte le realtà culturali che nel tempo l'hanno visto nascere e crescere. Non solo nel capoluogo piemontese, ma da tutta Italia. E ha chiesto ora un aiuto concreto ai propri sostenitori sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

"sPAZIO211 non meritava questo scempio - dicono dall'associazione SpaziMusicali, che l'ha in gestione, promotrice del crowdfunding -: abbiamo subito l'ennesimo ingente furto e atto vandalico senza precedenti nella nostra storia. Ma ora abbiamo l’obbligo di guardare alla meta e superare questo momento buio senza arretrare di un solo passo, poiché rifiutarci di essere sconfitti è già la nostra vittoria".

"Tempi difficili - proseguono - creano uomini e donne forti per i quali la solidarietà, lo stare insieme, il creare bellezza sono valori irrinunciabili da salvaguardare". La campagna avrà quindi lo scopo di "trasformare una difficoltà in vitalità, impegnandoci ad avanzare con forza e continuando a farci sentire".

La raccolta ha già superato gli 8 mila euro, con quasi 300 donatori. Proprio ieri, ultimo giorno di un 2020 particolarmente nefasto per lo spettacolo dal vivo, un ragazzo si è presentato all'ingresso dello spazio in Barriera di Milano per donare il proprio amplificatore. Un gesto forte, da cui ripartire con speranza.