A torso nudo prende a calci le auto parcheggiate e ferma le vetture in transito: arrestato

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia è intervenuta in corso Grosseto all'angolo con corso Molise poiché un cittadino ha segnalato la presenza di un soggetto molesto in strada, che aveva danneggiato la sua auto con un calcio per poi allontanarsi.



Poco dopo, gli agenti della Squadra Volante, giunti in corso Ferrara per un altro intervento, scoprono, in base alla descrizione fornita, che l’uomo che stava ostacolando le vetture in transito era lo stesso della precedente segnalazione.



Agli agenti si è presentato a torso nudo, con diverse ferite sul petto e perdita di sangue dal naso. L’uomo è stato immediatamente soccorso. In ospedale, si è dimostrato fin da subito poco collaborativo: ha infatti tentato di aggredire i sanitari e la guardia giurata, ha danneggiato un pannello informativo ed ha dato vita a una colluttazione con un agente. Il ventisettenne, originario del Marocco, irregolare, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.