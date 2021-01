Capodanno 2021, a Torino fuochi d'artificio e petardi per dire addio al terribile 2020 [VIDEO]

Hanno atteso la mezzanotte con un conto alla rovescia mai sentito come in questo periodo. E all'arrivo del Capodanno 2021 i torinesi hanno sfogato tutta la loro frustrazione per un 2020 da dimenticare inondando il cielo di fuochi d'artificio, petardi e altri strumenti pirotecnici.





Un vero e proprio "bombardamento" diffuso in quasi tutti i quartieri, che di certo non è andato incontro alle sensibilizzazioni contro l'uso di questo tipo di "festeggiamenti" e che sicuramente avrà spaventato molti animali domestici. Ma anche un termometro efficace dello stato d'animo delle persone, che evidentemente non vedevano l'ora di mandare in archivio 12 mesi come quelli appena conclusi.