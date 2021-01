Controlli nella notte di capodanno, i carabinieri "sventano" un rave party a Nichelino [VIDEO]

Un veglione di capodanno decisamente insolito, ma soprattutto fuori da qualunque regola: sia per quanto riguarda le leggi "normali", sia per quanto riguarda le limitazioni imposte dal dpcm. I carabinieri sono intervenuti con cinque pattuglie a Nichelino, in un'area industriale dismessa, per interrompere i preparativi con cui alcuni giovani - dopo aver tagliato la rete di recinzione - stavano predisponendo un rave party. In tre sono stati denunciati, mentre la presenza delle gazzelle con i lampeggianti accesi ha impedito che gli amici raggiungessero il luogo, nonostante il tam tam sui social network fosse ormai ampiamente diffuso.



Sempre nelle stesse ore, a Torino sono stati fermati due giovani egiziani, che a Barriera Milano avevano appena rapinato un coetaneo marocchino, strappandogli una collanina.

A Ciriè, invece, a finire in manette è stato un italiano di origine ucraina trovato in possesso di un un kg di hashish, suddiviso in 12 panetti pronti per lo smercio di capodanno.

A poca distanza, invece, è servito l'intervento di alcuni equipaggi per bloccare il comportamento violento di un pregiudicato che - ai domiciliari - stava minacciando la fidanzata che vive con lui dopo aver bevuto troppo. La donna è stata più volte colpita ed è stata quindi medicata dai sanitari per escoriazioni al volto, al collo ed alle braccia. L’uomo è stato portato in carcere.