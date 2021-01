Fiocco rosa all'Ospedale Maria Vittoria, il primo vagito arriva 7 minuti dopo la mezzanotte: ecco la piccola Doaa

Per la mamma, parto naturale e una creatura dal peso di poco superiore ai 2,8 chili. In servizio in quel momento c'erano il dottor Mario Canesi e la dottoressa Laura Gallia, con le ostetriche: Antonella Spagnolo (che ha assistito il parto) e poi​ Elena Maggi, Giulia Bongiovanni, Chiara Simon, RosaLucia Signorello, Doriana Irlante, Debora Lingua e Roberta Rizzo. Le infermiere in sala parto erano Vittoria Lunedì e Teresa La Vecchia.

Mascherine e misure di sicurezza straordinarie, ma la gioia è la stessa degli anni passati. Erano trascorsi appena 7 minuti dopo la mezzanotte quando nella sala parto dell'ospedale Maria Vittoria di Torino si sono sentiti i primi vagiti della piccola Doaa , nata da genitori marocchini. Il suo è un nome di speranza, visto che in italiano significa " preghiera ".

Nel corso del 2020, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Biagio Contino, sono nati 1014 bambini.

All'ospedale Martini, invece, sono stati 528. Ma con l'avvento del Covid e la riorganizzazione dei servizi sanitari, l'ostetricia del Martini si è trasferita all'ospedale Maria Vittoria.

Per quanto riguarda il Mauriziano, il primo nato si chiama Ettore. Il parto è avvenuto a mezzanotte e 36, per la gioia di mamma Gianna, 41 anni e papà Giovanni, di 43, torinesi e residenti a Mappano. Si tratta del primo figlio, nato con parto naturale e dal peso di 3 chili e 250.

L'ultimo nato del 2020 è stato invece Salmam, venuto alla luce alle 12.52 di ieri con parto cesareo. Pesava poco meno di tre chili ed è il quarto figlio di papà Kamber, 43 anni e mamma Sultan, di 33, entrambi nati in Turchia e residenti a Venaria Reale.

Complessivamente, nel 2020 i nati al Mauriziano sono stati 1030, di cui 530 maschi e 500 femmine. Sono stati 6 i parti gemellari e 377 i tagli cesarei.

All'ospedale Sant'Anna, invece, nella notte di Capodanno ci sono stati 2 parti spontanei in contemporanea all'1:27. Proprio a quell'ora, infatti, è nata Nicole (3 chili e 220 grammi per la gioia di mamma Veronica, papà Marco e Diego, il fratellino di 2 anni). Sempre alle 1:27 è nata Sofia Maria, 3 chili e 110 grammi per la felicità di mamma Libera e papà Giulio.

L'ultimo nato del 2020 al Sant'Anna è stato invece Gioele, 3 chili e 830 grammi, nato da parto spontaneo al Centro Nascita del Sant'Anna alle 23:53, terzogenito di mamma Monica e papà Martino, mentre a casa lo attendono Luca, 14 anni e Daniele, 10 anni.

Al parto hanno assistito tutti i neo papà nel rispetto della norme sulla sicurezza imposte dall'emergenza Covid.

A tutti i neonati è stato garantito il contatto pelle-pelle, madre neonato, che aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato ed a superare lo sbalzo termico dopo il parto; il neonato si tranquillizza e piange di meno. Il Bonding, come viene comunemente chiamato il legame che si instaura alla nascita, è fondamentale che venga garantito durante le prime ore dopo il parto.

Nel 2020 il Sant'Anna con 6.766 ha visto aumentare il proprio numero di parti (erano stati 6.703 nel 2019) in controtendenza rispetto agli altri Punti nascita e si conferma il 1° in Italia e tra i primi ospedali d'Europa per numero di parti. La percentuale di tagli cesarei è del 30,9%, stabile rispetto all'anno precedente.