Scialpinista si fa male durante un'escursione: devono recuperarlo sopra Sestriere con la motoslitta e il toboga

Nella serata del 31 dicembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Sestriere per recuperare uno scialpinista con una sospetta frattura a una gamba.



La chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 17.30, dalle piste ai piedi del Monte Motta. L'incidente era capitato quasi due ore prima, ma l'uomo era accompagnato da alcuni compagni di gita che avevano cercato di soccorrerlo in autonomia prima di chiedere aiuto.



Non appena è partita la segnalazione, due carabinieri hanno raggiunto l'infortunato in motoslitta verificando che era necessario evacuarlo con il toboga. Nel frattempo le squadre del Soccorso alpino si sono organizzate e, con la collaborazione del comprensorio della Via Lattea che ha messo a disposizione due mezzi battipista, si sono portati a monte con l'attrezzatura tecnica e sanitaria per effettuare il recupero.



L'uomo è stato stabilizzato e caricato sul toboga, in seguito trasportato a valle dai tecnici con gli sci, nel frattempo altre squadre erano accorse, mentre i battipista illuminavano con i fari la discesa. Intorno alle 21.30, presso la frazione Borgata, è stato consegnato all'autoambulanza per l'ospedalizzazione.