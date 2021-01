Torino si risveglia sotto una lieve nevicata: sono i primi fiocchi del nuovo anno

Gli esperti del meteo l'avevano previsto: con il primo giorno del 2021 su Torino e sul Piemonte sarebbe tornata anche la neve. E infatti, fin dalle prime luci di questa mattina, in alcuni quartieri della città si è registrata una lieve nevicata.

Una spolverata, nulla di più, che però potrebbe essere il preambolo di un peggioramento nelle ore a venire. Secondo Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ci troviamo in una condizione da allerta gialla per tutta la Regione, ad eccezione delle zone alpine occidentali.