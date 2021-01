Prosegue a Torino grazie a crowdfunding e negozi di quartiere la 'spesa solidale' di Manituana

Il Laboratorio Culturale Autogestito Manituana ha ripreso da alcune settimane la propria 'spesa solidale' per la raccolta di cibo da donare alle famiglie in difficoltà, in particolare nei territori di Aurora e Barriera di Milano.

In questa seconda fase, Manituana ha scelto di puntare sui negozi di quartiere: “Dopo - fanno sapere gli attivisti - i mesi più duri delle restrizioni alla mobilità la crisi sociale ha ripreso a correre. Nei prossimi mesi intendiamo sostenere chiunque ne avrà bisogno, facendo affidamento anche sui piccoli esercizi commerciali del nostro quartiere, altrettanto colpiti da un'altra crisi di più lungo periodo, che vede la grande distribuzione organizzata avanzare lasciandosi alle spalle deserti di cemento e povertà”.

Ad essere incluse nell'iniziativa, al momento, sono le panetterie di via Catania 2 e corso Verona 22, l'alimentari di via Catania 24/e e i negozi di frutta a verdura di via Catania 18 e via Messina 10: “Chiediamo a chi può - aggiungono da Manituana – di acquistare da loro una volta a settimana. Non sono tutti, lo sappiamo, ma è nostra intenzione estendere il più possibile la raccolta”.

Prosegue, nel frattempo, la campagna di crowdfunding attivata sulla piattaforma Produzioni dal Basso (https://www.produzionidalbasso.com/project/domenica-solidale-spesa-sospesa-torino/), che al momento ha ottenuto quasi 1000 euro di donazioni.