La memoria scandisce il gennaio del Circolo dei lettori, nel segno di Primo Levi

L'illustrazione di Giovanna Durì per il ciclo "Io so cosa non vuol dire non tornare"

“Io so che cosa vuol dire non tornare”: è questo il titolo del mese dedicato al grande scrittore della memoria, Primo Levi, organizzato dal Circolo dei lettori di Torino, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi a lui intitolato, con un'immagine-guida appositamente realizzata dall'illustratrice Giovanna Durì.

Per celebrare, come ogni anno, il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, l'autore di Se questo è un uomo sarà una vera presenza al Circolo per tutto il mese, tramite incontri, ritratti, podcast, lezioni, letture e riflessioni attorno alla sua vita e alla sua opera.

Il ciclo apre con due appuntamenti il 14 e il 19 gennaio. Nel primo, Domenico Scarpa cura “Annunciazione. Dodici poesie intorno ad Auschwitz" con la nuova, varia e sorprendente lettura di Valter Malosti, attore e regista, direttore di TPE. Nel secondo, a partire dall’uscita del romanzo postumo di Aharon Appelfeld, L’immortale Bartfuss (Guanda), saranno protagonisti la direttrice Elena Loewenthal e Alain Elkann.

Infine, la voce di Primo Levi - nitida, precisa, illuminante - accompagnerà il pubblico del Circolo in un lungo e approfondito percorso, che sarà presentato a breve e proseguirà anche a febbraio.

Per tutto il mese sono anche in programma presentazioni editoriali: l'epopea di Claudio Panzavolta, Al passato si torna da lontano (Rizzoli), l'affresco dedicato al creatore di Maigret Alfabeto Simenon (Edizioni BD), con i testi di Alberto Schiavone e i disegni di Maurizio Lacavalla, l'atteso romanzo di Antonella Lattanzi per riflettere sulla maternità, Questo giorno che incombe (HarperCollins).

Prosegue poi il ciclo “Ed è subito poesia” con i versi di Amelia Rosselli e Antonia Pozzi, mentre chiude con Giuseppe Culicchia, che rilegge Luciano Bianciardi, il percorso sui Classici Contemporanei, e ritorna la playlist musicale di Maurizio Blatto, memorabili momenti pop narrati in venti minuti di storia e aneddotica.

Si confermano quindi gli appuntamenti mensili con l'informazione: la rassegna a cura de Il Post, la mappa del mondo descritta dalla rivista di geopolitica LIMES ai quali si aggiunge la cerimonia finale del Premio Un giornalismo a testa alta, un ricordo non formale della figura di Mimmo Candito. Il 18 gennaio ricominciano infine i gruppi di lettura, appuntamenti fissi settimanali: quattordici, per il momento, in modalità online.