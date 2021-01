Dalle polizze alle auto sostitutive: tutti i servizi di Evolgo a disposizione dei clienti

Vantaggi sicuri per le quattro ruote e soluzioni sempre a portata di mano: è quanto offerto dalla rete Evolgo! Piemonte a tutti i suoi clienti sul territorio regionale.

Oltre ai consueti servizi di carrozzeria e meccanica, l'utente può infatti usufruire della sostituzione di cristalli e del controllo dei sistemi ADAS. A disposizione anche alcuni point per la riparazione di veicoli per disabili e per il controllo delle polizze assicurative. Inoltre, quasi tutte le sedi Evolgo offrono la possibilità di noleggiare mezzi a breve, medio e lungo termine.

Tempestivo, infine, in caso di incidente, l'intervento sul luogo del sinistro con una macchina sostitutiva, che consente all'automobilista di proseguire la giornata senza lunghe ed estenuanti attese.

Per maggiori informazioni:

Evolgo! Piemonte

Centro servizi F.lli Basile

Corso Brescia 28/B - Torino

Catia Amodeo

Coordinamento e sviluppo di rete

333 3338174

catia.amodeo@gmail.com

www.evolgoitalia.it