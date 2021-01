Il Consiglio di Settimo boccia la Web Tax, Maugeri: "La maggioranza ha preferito parteggiare per i colossi dell’e-commerce"

"Obiettivo della Regione - spiega - è di far arrivare in parlamento un aumento della tassazione per i giganti del commercio online con un ricavo superiore ai 750 milioni l’anno. Si passerebbe dall’attuale 3%, previsto dalla legge di bilancio 2019, ad un 15% in tempi normali e ad un 30% per tutto il periodo legato all’emergenza Covid. Il ricavato andrebbe a risarcire l’80% del fatturato del 2019 delle attività commerciali sottoposte a chiusure e limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria”.